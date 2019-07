Bombendrohung gegen Moschee in Villingen

Die Selahaddin-i Eyyubi Moschee im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen hat am Dienstagmorgen eine Bombendrohung erhalten. Wie der Islamrat-Generalsekretär Murat Gümüş auf Twitter berichtete, bekam die Moschee eine der bekannten Drohmails, wovon seit zwei Wochen mehrere Moscheen betroffen sind.

„Heute eine weitere Bombendrohung. Diesmal hat die #DITIB #Moschee in Villingen-Schwenningen eine Drohmail bekommen. Das ist jetzt die 8. dieser Art in 14 Tagen. Und noch immer schweigt die Politik," schreibt Gümüş auf Twitter. Bereits am Montag hatten die Ditib-Moschee in Duisburg, Mannheim und Mainz eine Droh-Mail erhalten, woraufhin die Gebäude geräumt und durchsucht wurden. Die Polizei konnte jedoch Entwarnung geben.

Angesichts der aktuellen Drohlage zeigt sich die Politik bisher zurückhaltend, was von Muslimen und Gemeinden kritisiert wird.

In Deutschland verzeichnet der Islam- und Fremdenhass seit Jahren einen stetigen Anstieg. Allein im letzten Jahr hat die Polizei 813 Hassverbrechen gegen Muslime verzeichnet – die Dunkelzahl liegt weit höher. Mindestens 54 Muslime wurden bei den Angriffen verletzt, die größtenteils von Rechtsextremisten durchgeführt wurden.