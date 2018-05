In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es wenige Stunden vor dem Endspiel der Uefa Champions-League einen Bombenalarm gegeben. Fünf überwiegend im Stadtzentrum gelegene U-Bahn-Stationen seien geschlossen worden, teilten die Verkehrsbetriebe per Facebook am Samstag mit. Die Bahnhöfe würden durchsucht.

Am Abend treffen Real Madrid und der FC Liverpool im Olympiastadion von Kiew aufeinander.