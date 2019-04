Nach Schüssen in Nordirland: Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Polizei in Nordirland hat nach den tödlichen Schüssen auf eine Journalistin in Londonderry zwei Verdächtige festgenommen.

Die beiden Männer seien 18 und 19 Jahre alt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie seien in Zusammenhang mit dem Mord an der Frau verhaftet worden. Die 29-jährige Lyra McKee war am Donnerstag im Zuge von Auseinandersetzungen in Londonderry getötet worden. Sie war zu dem Zeitpunkt nicht als Journalistin im Dienst.

Die Polizei vermutete, dass der Angriff von irischen Nationalisten ausging, wahrscheinlich von der militanten Organisation New IRA. Auslöser der Auseinandersetzungen war eine Hausdurchsuchung, mit der die Polizei nach eigenen Angaben für das Wochenende geplante gewaltsame Angriffe verhindern wollte. Gegen 23.00 Uhr habe ein Bewaffneter Schüsse auf die Polizei abgefeuert, dabei sei McKee getroffen worden und später ihren Verletzungen erlegen. Die Behörden werten den Vorfall als terroristischen Akt.