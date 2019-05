Pariser Polizist wirft Pflasterstein auf Demonstranten

Die französische Justiz hat Ermittlungen gegen einen Polizisten eingeleitet, der bei der Mai-Kundgebung in Paris einen Pflasterstein auf Demonstranten geworfen haben soll.

Nach Justizangaben vom Freitag nahm die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des Vorfalls auf. Laut Polizei geht auch die für polizeiinterne Ermittlungen zuständige Inspektion IGPN den Vorwürfen nach.

Der Vorfall hatte sich am Rande der Mai-Kundgebungen am Mittwoch in der französischen Hauptstadt ereignet, als die Polizisten eine Kundgebung gewaltsam beenden wollten. In einem in Online-Netzwerken verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Beamte der Bereitschaftspolizei (CRS) einen Stein in Richtung der Demonstranten wirft.

Innenminister Christophe Castaner begrüßte die Einleitung von Ermittlungen. "Wenn es einen Fehler gibt, wird es eine Sanktion geben, eine administrative und juristische Sanktion", sagte er.

Bei dem harten Vorgehen der Polizei waren in Paris mindestens 24 Demonstranten verletzt worden.