Gouverneur der türkischen Zentralbank entlassen

Der Gouverneur der türkischen Zentralbank ist entlassen worden. Laut einem am Samstag veröffentlichten Präsidentendekret soll Murat Çetinkaya durch seinen bisherigen Stellvertreter Murat Uysal ersetzt werden.

Der neue Zentralbankchef Uysal kündigte an, er wolle die Instrumente der Geldpolitik weiterhin unabhängig nutzen. Die Sicherung der Preisstabilität werde sein „Hauptziel" bleiben, hieß es in einer Mitteilung der Zentralbank. Demnach wird Uysal, der seit Juni 2016 Vize-Gouverneur war, in den kommenden Tagen eine Pressekonferenz abhalten.

Zwei Regierungsquellen teilten Reuters mit, dass sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen der Regierung und dem Gouverneur in den letzten Monat in Bezug auf die Geldpolitik vertieft haben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte hohe Leitzinsen wiederholt kritisiert und deren Senkung verlangt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Er bezeichnete hohe Leitzinsen einmal als „Mutter allen Übels".

Çetinkaya stand seit April 2016 an der Spitze der Notenbank und hat die Zinsen im vergangenen Jahr um insgesamt 6,25 Prozentpunkte auf 24 Prozent erhöht, um die schwächelnde Landeswährung zu unterstützen. Im Juni 2019 lag die Teuerungsrate nach offiziellen Angaben bei 15,7 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Im Mai hatte die Inflation noch 18,7 Prozent betragen. Analysten halten es deshalb für möglich, dass die Zentralbank erstmals seit der Währungskrise die Zinsen senken könnte.