Präsident Erdoğan besucht mit politischer Delegation Konzert von Fazıl Say

Recep Tayyip Erdoğan hat am Freitag ein Konzert des türkischen Pianisten und Komponisten Fazıl Say in der Hauptstadt Ankara besucht. Die Aufführung mit dem Titel „Troja Sonata" fand im Congresium statt.

Zu Ehren des Präsidenten änderte Say die Reihenfolge des geplanten Konzerts und begann mit dem Lied „Kara Toprak", eines der berühmtesten Werke des türkischen Sängers und Dichters Aşık Veysel.

Begleitet wurde Erdoğan vom republikanischen US-Senator Lindsey Graham, der sich zu der Zeit im Rahmen von politischen Treffen in Ankara befand.

Auch Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, Präsidentensprecher Ibrahim Kalın und viele andere hochrangige Politiker waren beim Konzert anwesend. Nach der Aufführung bekam Say stehenden Applaus.

Im Anschluss an das Konzert unterhielt sich Erdoğan mit Say, der für seine kontroversen Ansichten bekannt ist. Später wurden Geschenke ausgetauscht. Präsident überreichte Say eine gerahmte Schalplatte von Veysel. Dieser schenkte ihm einige seiner Alben.