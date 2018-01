Vier Autobomben im Nordwesten von Syrien: 34 Tote, 70 Verletzte

Bei vier Explosionen in der syrischen Stadt Idlib wurden am Sonntag mindestens 34 Menschen getötet und 70 weitere verletzt.

Laut einem Korrespondenten der Nachrichtenagentur Anadolu gingen insgesamt vier Autobomben in der Innenstadt hoch, wo viele Fahrzeuge geparkt waren.

Fotos und Videos der von Aktivisten geführten Nachrichtenagentur „Thiqa" und der Nachrichtenagentur „Baladi" zeigen schwere Schäden an in der Hauptstraße der Stadt – neben den Schäden an den umliegenden Gebäuden sind auch Fahrzeuge zu sehen, die sich durch die Wucht der Detonationen überschlagen haben.

Krankenwagen und Rettungsteams seien nach der Explosion zum Tatort geeilt, um die Verletzten und Leichen aus den Trümmern zu bergen, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dem zufolge, war das Hauptquartier einer Oppositionsfraktion in Idlib das Ziel des Anschlags gewesen.

Bisher hat sich niemand zum Attentat bekannt.

Die Provinz Idlib wird von mehreren Rebellengruppen und Aufständischen kontrolliert, die um die Vorherrschaft kämpfen. Die aktivste Gruppe ist die die „Hayat Tahrir al-Sham", die dem al-Qaida-Netzwerk angehört.