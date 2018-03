Flüchtende YPG-Terroristen greifen Zivilunterkunft in Afrin an

Eine Gruppe von YPG-Terroristen haben bei ihrer Flucht aus dem Dorf Maryamayn im nordsyrischen Afrin ein zivile Unterkunft mit einer Rakete angegriffen. Ein lokaler Journalist hat den Angriff gefilmt.

Am 9. März, dem 49. Tag der „Operation Olivenzweig", hatten die Türkischen Streitkräfte (TSK) und die Freie Syrische Armee (FSA) das Dorf Maryamayn von den Terroristen befreit. Das überwiegend von Arabern bewohnte Dorf befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums von Afrin.

YPG/PKK-Terroristen feuerten wahllos Raketen in das Dorf, um den Vormarsch der türkischen und FSA-Truppen nach ihrer Flucht aufzuhalten.

Eine der Raketen traf eine zivile Unterkunft, in dem mehr als 30 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, Zuflucht gesucht hatten.

Muhammed Maj Mustafa, ein freiberuflicher Journalist der für die Nachrichtenagentur Anadolu arbeitet, nahm die Momente der Panik mit seiner Action-Kamera auf.

Das Filmmaterial beginnt mit dem Pfeifen einer Rakete und einer anschließenden Explosion. Der Journalist eilt zur Explosionsstelle und findet die von der Rakete beschädigte und mit einer Staubwolke bedeckte Unterkunft, während die panischen Menschen schreien und nach ihren Verwandten suchen.

Mustafa eilt nach draußen, um nach Hilfe zu suchen und hilft bei der Evakuierung der Zivilisten.

Bei der Explosion wurden mehr als zehn Frauen und Kinder verletzt.

Einsatzkräfte der TSK wurden an den Einschlagsort entsandt, wobei manche der Verletzten in ein Krankenhaus in der Stadt Azaz gebracht wurden.

Der wahllose Beschuss auf türkische Städte und grenzüberschreitende Angriffe auf Sicherheitskräfte gehören zu den Hauptgründen für die türkischen Operationen in Nordsyrien.