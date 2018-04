Israelischer Abgeordneter: Diesem Mädchen hätte man ins Knie schießen sollen

„Diesem Mädchen hätte man zumindest ins Knie schießen müssen, so wäre sie lebenslänglich zum Hausarrest verurteilt worden", twitterte der israelische Abgeordnete Bezalel Smotrich (Jüdisches Heim) am Sonntagabend – er bezog sich dabei auf die 17-jährige Ahed Al-Tamimi, die sich in israelischer Haft befindet.

Mit diesem Tweet zog das Mitglied der Knesset scharfe Kritik von der Opposition auf sich. Der Abgeordnete Michal Rozin von der linken Meretz Partei reagierte auf Smotrichs Aussage mit einer Frage.

„Sie sollten sich schämen. Letzte Woche warfen israelische Siedler Steine auf israelische Soldaten. Wurden diese erschossen?", fragte Rozin.

Ahed Tamimi gilt inzwischen vielen Palästinensern als eine Ikone im Kampf gegen die israelische Besatzung. Die Jugendliche kommt aus einer Familie prominenter Aktivisten und stellte sich in den vergangenen Jahren mehrfach gegen israelische Sicherheitskräfte, die die örtliche Bevölkerung in Palästina schikanierten.

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Betselem befinden sich mehr als 300 minderjährige Palästinenser im Alter von 14 bis 18 Jahren in israelischer Haft. Laut Informationen der palästinensischen Gefangenenorganisation Addameer hat sich die Zahl der minderjährigen Palästinenser in Haft seit Ende 2014 verdoppelt.