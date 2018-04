„Das wird ihnen eine Lehre sein“ - Israelische Soldaten jubeln über Schüsse auf Palästinenser

Ein von der Jerusalemer Menschenrechtsorganisation B'Tselem am Dienstag veröffentlichtes Video zeigt, wie drei israelische Soldaten auf palästinensische Demonstranten in der besetzten Westbank schießen und über die Treffer jubeln.

Der Vorfall hat sich am 13. April gegen 14 Uhr ereignet. Die Aggression war gegen etwa 30 Bewohner des palästinensischen Dorfes Madama im Süden von Nablus gerichtet. Diese hatten versucht, in ihre Häuser zurückzukehren – Israelische Soldaten sperrten den Weg jedoch einfach ab.

Laut B´Tselem waren etwa 11 IDF-Soldaten vor Ort – sie schossen mit Rauchgranaten und mit Metallkugeln auf die etwa 50-80 Meter entfernten Bewohner, die sich nur mit Steinen zu wehren versuchten.

"We need one good hit and that's it. That'll teach them not to throw stones": Disturbing video shows IDF soldiers cheering after shooting Palestinian residents in the West Bank https://t.co/yOYfKretlo pic.twitter.com/kKbhoLV8V9