Vier Palästinenser bei neuen Protesten in Gaza von Israel erschossen

Bei neuen Protesten im Gazastreifen sind am Freitag drei palästinensische Demonstranten von Israel getötet worden. Zwei von ihnen seien östlich von Gaza von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit. Ein dritter Mann sei östlich von Chan Junis im südlichen Teil des Küstengebiets getötet worden. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer seit Protestbeginn vor vier Wochen auf 44.

Im Gazastreifen versammeln sich seit dem 30. März jeden Freitag tausende Demonstranten zu friedlichen Protesten an der Grenze zu Israel. Dabei kommt es immer wieder zu heftigen Reaktionen des israelischen Militärs.

Auch an diesem Freitag schossen israelische Soldaten mit scharfer Munition auf die Demonstranten. Nach palästinensischen Angaben wurden mehr als 150 Demonstranten durch Schüsse oder Tränengas verletzt.

Die Palästinenserproteste sollen noch bis Mitte Mai andauern. Israel feiert am 14. Mai den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Am gleichen Tag soll die US-Botschaft auf Beschluss von US-Präsident Donald Trump von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen.

Am 15. Mai jährt sich zum 70. Mal die Nakba (deutsch: Katastrophe oder Unglück). An diesem Tag erinnern die Palästinenser an die Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten. Die Palästinenser waren infolgedessen beraubt und enteignet worden.