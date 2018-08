Israel behindert weiteres Schiff der Gaza-Hilfsflottille

Die israelische Marine hat ein weiteres Schiff der internationalen Gaza-Hilfsflottille an der Weiterfahrt behindert, das sich dem abgeriegelten Palästinensergebiet näherte. Das unter schwedischer Flagge fahrende Schiff sei beobachtet und dann aufgehalten worden, teilte die israelische Armee am Samstag mit. Das Schiff mit zwölf Menschen an Bord sei gezwungen worden, zum Hafen Aschdod im Süden Israels zu steuern.

Die Armee habe die humanitären Hilfskräfte darüber informiert, dass sie die über den Gazastreifen verhängte angeblich "legale Seeblockade" verletzt hätten. Nach Angaben der Organisatoren der Gaza-Hilfsflottille hatte das Schiff medizinische Ausrüstung geladen.

Bereits am Sonntag hatte die israelische Marine ein unter norwegischer Flagge fahrendes Schiff mit 22 Hilfskräften in der Nähe des Palästinensergebiets gestoppt. Insgesamt waren Mitte Mai vier Schiffe der Hilfslottille von Skandinavien aus aufgebrochen.

Israel hat über den von der Hamas regierten Gazastreifen seit mehr als zehn Jahren eine Absperrung verhängt. Seit Ende März gibt es an der Grenze des Gazastreifens immer wieder gewaltsame Übergriffe der israelischer Armee. Mindestens 157 Palästinenser wurden seitdem getötet - darunter auch Sanitäter, Kinder und Behinderte.