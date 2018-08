Israel schließt einzigen Personenübergang zum Gazastreifen

Israel hat den einzigen Personenübergang zum Gazastreifen geschlossen. Der Grenzposten Erez im Norden des Küstenstreifens wurde am Sonntag als Reaktion auf die erneuten friedlichen Palästinenser-Protesten vom Freitag mit zwei Toten verriegelt, wie eine Sprecherin der israelischen Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete (Cogat) im Verteidigungsministerium mitteilte. "Humanitäre Fälle" und Kranke dürften die Grenze jedoch weiterhin passieren.

Die erneute Verriegelung könnte die Bewohner von Gaza daran hindern, die Grenze an den muslimischen Feiertagen von Eid al-Adha zu überqueren. Diese wichtigen Tage für die Muslime beginnen am Montag und werden bis Freitag andauern. Doch wie lange die Sperrung andauern soll, blieb zunächst offen.

Bei neuen Protesten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel hatten israelische Soldaten am Freitag nach palästinensischen Angaben mindestens zwei Palästinenser getötet.

Nach fünfwöchiger Sperrung hatte Israel am Mittwoch seinen einzigen Grenzübergang zum Gazastreifen für den Warenverkehr wieder vollständig geöffnet. Israel hatte den Grenzübergang Anfang Juli für die meisten Güter gesperrt. Nach UN-Angaben sollen mehr als 400 Lastwagen in Kerem Schalom die Grenze von Israel in das Palästinensergebiet überqueren.

Seit Ende März gibt es an der Grenze des Gazastreifens zu Israel immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen der israelischen Armee auf friedlich protestierende Palästinenser. Mindestens 171 Palästinenser und ein israelischer Soldat wurden seitdem getötet.

Vor einer Woche trat eine Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Kraft. Dennoch gingen die Demonstrationen der Palästinenser weiter.