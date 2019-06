Iran bekräftigt Luftraumverletzung durch US-Drohne

Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran hat Teheran seine Darstellung bekräftigt, wonach das unbemannte Fluggerät den iranischen Luftraum verletzt habe.

Teheran habe dafür "unstrittige" Beweise, erklärte das iranische Außenministerium am Freitag nach einem Telefonat des stellvertretenden Außenministers Abbas Araghschi mit dem Schweizer Botschafter Markus Leitner. Einige Wrackteile seien aus iranischen Hoheitsgewässern geborgen worden, sagte Araghschi. Die Schweiz nimmt in Teheran die diplomatischen Interessen der USA wahr.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Donnerstag eine US-Aufklärungsdrohne vor der Küste des Landes abgeschossen. Teheran erklärte, das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt. Washington weist diese Darstellung zurück. Washington und Teheran streiten nun darüber, wo genau die Drohne abgeschossen wurde und veröffentlichen voneinander abweichende Koordinaten.

Der Vorfall weckte international neue Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Die US-Luftfahrtbehörde untersagte Passagiermaschinen des Landes, den vom Iran kontrollierten Luftraum über dem Persischen Golf und dem Golf von Oman zu durchqueren. US-Präsident Donald Trump hatte laut einem Bericht der "New York Times" sogar Vergeltungsangriffe auf iranische Ziele genehmigt, sie dann aber wieder abgesagt.

Die USA provozieren seit längerem eine Konfrontation mit dem Iran, der auch von der zionistischen Regierung in Israel angefeindet wird. Dabei geht es vorrangig um machtpolitische und wirtschaftliche Interessen in der Region. Die USA hatten in Vergangenheit bereits mehrmals verheerende Angriffkriege durchgeführt und dafür gefälschte Informationen vorgeschoben. Diese wurden zum Teil von den westlichen Nato-Verbündeten unterstützt.