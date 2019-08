Gazastreifen: Israelische Soldaten töten drei Palästinenser

Israelische Soldaten haben an der Grenze zum Gazastreifen drei Palästinenser getötet. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mitteilte, wurde bei dem nächtlichen Angriff im Norden des Palästinensergebiets ein weiterer Palästinenser schwer verletzt.

Bei den getöteten handele es sich um die Palästinenser Mahmoud al-Walayda (24), Mohammed Abu Namus (27) und Mohammed Samir al-Taramsi (26).

Nach Angaben der israelischen Armee hatten ein Kampfhubschrauber und ein Panzer nach einem angeblichen Raketenangriff aus dem Gazastreifen mehrere sogenannte "bewaffnete Verdächtige" in der Nähe des Grenzzauns angegriffen. Angaben über Tote oder Verletzte machte die Armee nicht.

Zuvor hatte Israel behauptet, dass aus dem Gazastreifen "Raketen" auf Israel abgefeuert wurden waren.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich zuletzt wieder verschärft. Im Gazastreifen demonstrierten am Freitag nach Angaben einer israelischen Armeesprecherin rund 5600 Menschen.

An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel demonstrieren seit März 2018 jede Woche Palästinenser gegen die völkerrechtswidrige Absperrung des Küstenstreifens. Die Demonstrationen werden häufig von israelischen Soldaten gewaltsam unterdrückt. Seither wurden mindestens 302 Palästinenser getötet - darunter Sanitäter, Kinder und körperlich behinderte Personen. Die Zahl der getöteten Israelis liegt bei sieben.