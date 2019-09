Israelische Soldaten töten zwei palästinensische Jugendliche an Grenze

Die israelischen Truppen haben am Freitag zwei Jugendliche bei Protesten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel getötet. Die beiden Opfer im Alter von 14 und 17 Jahren seien erschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.

Der 17-jährige Ali al-Ashqar sei in den Hals und der 14-jährige Khaled al-Rabaee in den Bauch geschossen worden, berichtete ein Vertreter des Gesundheitsministeriums.

Bei den Übergriffen der israelischen Armee sein 70 weitere Menschen verletzt worden sein, 38 durch scharfe Munition.

Die israelische Armee wollte sich zunächst nicht zu den Todesumständen äußern. Der Armee zufolge haben sich am Freitag rund 6.200 Menschen entlang der Grenze zu Protesten versammelt.

An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel protestieren seit März 2018 jede Woche Palästinenser gegen die israelische Blockade des Küstenstreifens. Die Demonstrationen münden häufig in gewalttätigen Übergriffen der israelischen Soldaten. Seither wurden mindestens 310 Palästinenser durch die israelische Armee getötet.