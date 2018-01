China bietet nun Online-Visadienste für türkische Bürger an

Türkische Bürger können von nun an ihre Visumanträge für China auch online stellen. Dies gab die türkische Botschaft in Peking am Mittwoch bekannt.

Botschafter Abdulkadir Emin Önen erklärte in einer schriftlichen Pressemitteilung auf der Website der diplomatischen Vertretung, dass seit dem 1. Januar jegliche Visumanträge für türkische Bürger über ein Online-Terminsystem abliefen.

Zudem bestehe für Geschäfts- und Handelsreise keine Verpflichtung mehr, eine Einladung der chinesischen Behörden einzuholen.

Önen erklärte, dass die beiden Außenministerien über mehrere Monate intensive Gespräche geführt hätten, um die Visabeschränkungen für türkische Staatsbürger zu lockern.

Der türkische Botschafter begrüßte die Änderung und betonte, dass er als nächstes das visumfreie Reisen zwischen den beiden Ländern anstrebe.