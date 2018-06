Wahllokale für Türken in Deutschland eröffnet

In Deutschland haben die Parlaments- und Präsidentenwahlen für im Ausland lebende Türken begonnen. Am Vormittag öffneten die Wahllokale, erste Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab.

Die Wahl läuft bis zum 19. Juni - an bundesweit mehr als einem Dutzend Standorten. In Deutschland sind gut 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass wahlberechtigt, davon lebt etwa ein Drittel in Nordrhein-Westfalen.

Die vollständige Liste der Adressen der Wahllokale sowie Konsulate, in denen die im Ausland lebenden Türken ihre Stimme abgegeben können, kann auf der Webseite des Hohen Wahlausschuss (YSK) abgerufen werden.

In der Türkei wird erst am 24. Juni gewählt. Die Wahlen sind von außerordentlicher Bedeutung. Mit ihnen soll die von Präsident Recep Tayyip Erdoğan betriebene Einführung des Präsidialsystems abgeschlossen werden. Bei einem knappen Ergebnis könnten die Stimmen der insgesamt gut drei Millionen wahlberechtigten Auslandstürken - sie machen mehr als fünf Prozent aller türkischen Wähler aus - entscheidend sein.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, erwartet, dass die Parlaments- und Präsidentschaftswahl knapp ausgehen wird.