US-Präsident Donald Trump hat der Türkei nach Angaben der Regierung in Ankara die Auslieferung des FETÖ-Anführers Fetullah Gülen zugesagt.

Trump habe gegenüber seinem türkischen Kollegen Tayyip Erdoğan bei einer Begegnung am Rande des G20-Gipfels in Argentinien erklärt, die USA arbeiteten an der Überstellung Gülens und weiterer Personen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Sonntag in Doha.

„In Argentinien hat Trump Erdoğan gesagt, sie arbeiteten daran, Gülen und andere auszuliefern", sagte Çavuşoğlu mit Bezug auf den G20-Gipfel.

Am 15. Juli 2016 versuchte eine Gruppe des Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) die demokratisch gewählte Regierung der Türkei zu stürzen. Der Putschversuch wurde von loyalen militärischen Truppen zusammen mit Polizeieinheiten und Millionen von türkischen Bürgern verhindert. 249 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, wurden von den Putschisten getötet, während mehr als 2.000 Menschen verletzt wurden. Die Terroristen waren auch für den justiziellen Putschversuch zwischen dem 17. und 25. Dezember 2013 verantwortlich.

Die USA sind nach wie vor das Hauptdrehkreuz der FETÖ, wo die Gruppe Hunderte von Charterschulen und Unternehmen betreibt, um ihren Anhängern Visen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Gülen lebt seit 1999 im selbst verhängten Exil in einem abgeschotteten Gelände im US-Bundesstaat Pennsylvania.