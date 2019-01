Außenminister Çavuşoğlu trifft neuen UN-Gesandten für Syrien

Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat sich am Montag mit dem neuen UN-Sondergesandten für Syrien, Geir O. Pedersen, getroffen.

Laut dem Außenamtssprecher Hami Aksoy diskutierten beide über eine politische Lösung der Syrien-Krise.

Çavuşoğlu versprach Pedersen, der zu einem zweitägigen Türkei-Besuch angereist ist, die volle Unterstützung der Türkei bei einer Lösungsfindung. Außerdem teilte er ihm die Erwartungen Ankaras mit.

Das syrische Verfassungskomitee ist ein wichtiger Teil der politischen Lösungsfindung in der Syrien-Krise. Es wird an der neuen Nachkriegsverfassung arbeiten, um demokratische Wahlen zu ermöglichen. Die Bildung des Komitees kam zuletzt aufgrund der Einwände des Assad-Regimes zum Stillstand. Die Entscheidung für das neue Komitee war im Januar 2018 nach einer Konferenz in Russland beschlossen worden

Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte im Oktober 2018 Pedersen zum neuen Sondergesandten der Vereinten Nationen für Syrien ernannt. Sein Vorgänger war der 71-jährige Staffan de Mistura.