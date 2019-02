Merkel fliegt zu Besuch nach Japan

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu ihrem Besuch nach Japan abgeflogen.

Die Kanzlerin startete am Abend vom Berliner Flughafen Tegel aus in Richtung Tokio, wo sie am Montagnachmittag (Ortszeit; etwa 08.00 Uhr MEZ) ankommt. In der japanischen Hauptstadt wird Merkel von Regierungschef Shinzo Abe empfangen. Themen ihres Gesprächs dürften neben den bilateralen Beziehungen außenpolitische und wirtschaftliche Fragen sein.

Anschließend geben die beiden eine gemeinsame Pressekonferenz. In Zeiten von Protektionismus und zunehmendem Nationalismus gilt Merkels Besuch beim engen Partnerland Japan als Signal für eine enge Partnerschaft und den Multilateralismus.

Auch die Schwerpunkte der japanischen G-20-Präsidentschaft in diesem Jahr und die Vorbereitungen für den Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer Ende Juni in Osaka dürften Thema sein. Abe will neues Vertrauen in die internationale Handelsordnung schaffen, weitere Prioritäten will er beim Klimaschutz, der Digitalisierung und dem freien Datenfluss setzen.

Geplant ist dann ein Treffen mit deutschen und japanischen Unternehmensvertretern, bevor ein Abendessen auf Einladung Abes stattfindet.

Am Dienstag wird Merkel von Kaiser Akihito empfangen, dies gilt als besondere Ehre. Auch Kronprinz Naruhito, der seinem Vater am 1. Mai auf dem Chrysanthementhron nachfolgt, trifft die Kanzlerin. Auf dem Programm stehen zudem der Besuch eines deutsch-japanischen Wirtschaftsdialogforums, ein Austausch mit japanischen Intellektuellen sowie eine Diskussion mit Studenten der Keio-Universität über die deutsch-japanischen Beziehungen.

Zudem wird die Kanzlerin ein Labor des Unternehmens NEC zur Künstlichen Intelligenz besichtigen und sich mit mehreren Wissenschaftlern etwa über Robotik und Neurowissenschaften austauschen. Am Dienstag fliegt Merkel zurück nach Berlin, wo sie abends wieder landet.