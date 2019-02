Erdoğan: Sicherheitszone an der Grenze muss von Türkei kontrolliert werden

Eine Sicherheitszone an der syrisch-türkischen Grenze müsse von der Türkei kontrolliert werden, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Samstag.

„Wenn an der türkischen Grenze eine Sicherheitszone errichtet werden soll, muss dieses Gebiet unter unserer Kontrolle sein. Wir können keine Vorkehrungen treffen, nachdem Raketen unser Land getroffen haben. Wir müssen vorher Vorkehrungen treffen", sagte Erdoğan bei einer gemeinsamen Sendung von CNN Türk und Kanal D.

Erdoğans Aussage kam als Reaktion auf die Ankündigung eines hochrangingen US-Beamten, dass das Land etwa 400 US-Truppen in Syrien zurücklassen würden.

Der Präsident betonte, dass die Türkei nach dem Abzug der US-Truppen aus Syrien es nicht zulassen werde, dass das Gebiet zu einer Sicherheitszone für terroristische Organisationen wird.

Er wies darauf hin, dass die nordsyrische Stadt Idlib von Bedeutung sei, da 300.000 Menschen aus der Stadt fliehen und in die Türkei kommen könnten, wenn dort für keine Sicherheit gesorgt wird.

Außerdem kritisierte Erdoğan Saudi-Arabien wegen der Ermordung von Jamal Khashoggi. Indem sie so tun, als würden sie nicht wissen, was mit dem Journalisten passiert ist, und wer den Mord angeordnet hat, versuchen sie die Welt für „dumm" zu verkaufen, so der Präsident.

In Bezug auf die Entscheidung des Europarates, die Beitrittsverhandlungen der Türkei auszusetzten, sagte Erdoğan, dass dies nicht von Bedeutung sei.

„Die Europäische Union hat derzeit nicht einmal für Europa einen Nutzen." Europa sei grösser als die Europäische Union.

Erdoğan sagte auch, dass der US-Präsident Donald Trump ihn in die USA eingeladen habe. Er erwarte jedoch, dass Trump zuerst die Türkei besucht. Der türkische Staatsführer könne Washington nach den Kommunalwahlen am 31. März besuchen.

„Wir haben eine positive Beziehung zu Herrn Trump, wodurch wir viele Probleme einfacher lösen können."

Außerdem kritisierte Erdogan den ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi wegen der Vollstreckung von Todesurteilen aufs schärfste. „Sie haben kürzlich neun junge Menschen hingerichtet." Die Türkei könne so etwas nicht akzeptieren.

Die Regierung in Kairo werde „natürlich" darauf verweisen, dass es sich um eine „Entscheidung der Justiz" gehandelt habe, sagte Erdoğan. In Ägypten seien die „Justiz, Wahlen, all das, aber Quatsch". Es gebe dort ein „autoritäres, sogar totalitäres System". Erdogan sagte über al-Sisi, er werde „niemals mit jemandem wie ihm reden".

Die Beziehungen zwischen Ankara und Kairo sind stark angespannt, seit das ägyptische Militär 2013 den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Mursi stürzte. Viele Mitglieder der Muslimbruderschaft Mursis fanden seitdem Zuflucht in der Türkei.