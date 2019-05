Akar: Türkei wird Rechte Nordzyperns bewahren

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat am Sonntag die Unterstützung der Türkei für Nordzypern bekräftigt und vor unrechtmäßigen Schritten der Nachbarländer gewarnt.

Ankara sei entschlossen, die völkerrechtlichen Ansprüche der türkischen Zyprer im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis zu schützen, sagte Akar gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei werde keine vollendeten Tatsachen zulassen.

Damit antwortete er auf die Forderung des griechischen Außenministeriums, die Bohraktivitäten im östlichen Mittelmeerraum einzustellen.

Akar rief Griechenland zur Vernunft und Zusammenarbeit auf. Die Energiequellen in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum sollten als Brücke für Frieden, Dialog und Entwicklung dienen.

Das türkische Außenministerium hatte bereits am Samstag eine Erklärung veröffentlicht, in der die Aussagen von der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zurückgewiesen werden. „Die Aktivitäten der Türkei im Zusammenhang mit Kohlenwasserstoffquellen im östlichen Mittelmeerraum basieren auf ihren legitimen Rechten, die sich aus dem Völkerrecht ergeben", hieß es in der Botschaft. Die Türkei besitze in dem Gebiet den längsten Küstenstreifen.

Mogherini hatte am Samstag gesagt, die EU appelliere „dringend" an die Türkei, sich zurückzuhalten. Ansonsten werde die EU „auf jede illegale Tat, die die Rechte Zyperns verletzt, angemessen reagieren".

Die Regierung in Zypern hat seit der Entdeckung großer Gasfelder vor der Küste der Insel mit ausländischen Konzernen wie Eni aus Italien, Total aus Frankreich und ExxonMobil aus den USA Verträge zur Erforschung der Vorkommen geschlossen. Die Türkei lehnt aber eine Ausbeutung der Gasvorkommen in der Region ab, wenn nicht die Türkische Republik Nordzypern daran beteiligt wird. Daher gibt es seit langem Spannungen mit Nikosia.