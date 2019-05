Türkei und Kasachstan wollen Beziehungen weiter ausbauen

Die Türkei und Kasachstan planen ihre Beziehungen in allen Bereichen auszubauen. Der Fokus soll unter anderen in der Wirtschaft liegen.

Die beiden Länder sollten ihre gegenseitigen Investitionen vor allem in den Bereichen Verkehr, Kultur und Bildung erhöhen, forderte Mevlüt Çavuşoğlu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem kasachischen Amtskollegen Beibut Atamkulov in Nursultan (ehemals Astana).

Die beiden Länder hätten ein erhebliches Potenzial, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu stärken, stellte Çavuşoğlu fest. Das derzeitige bilaterale Handelsvolumen beläuft sich auf 3 Milliarden US-Dollar. Die Türkei und Kasachstan sollten weiterhin zusammenarbeiten, um diese Zahl zu erhöhen.

Beide Außenminister nahmen zuvor an einer Sitzung der Strategischen Planungsgruppe teil, die sich auf Türkei und Kasachstan konzentriert. Dabei wurden insbesondere Wirtschaftsfragen und regionalen Themen angesprochen.

Als nächstes stehe ein Treffen der Wirtschaftskommissionen der Türkei und Kasachstans an. Beide Seiten sollten so bald wie möglich zusammenkommen, kündigte Çavuşoğlu an.

Atamkulov stimmte dem zu und erklärte, der bilaterale Handel zwischen Kasachstan und der Türkei sei im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent auf 632 Millionen US-Dollar gestiegen. Das Ziel sei jedoch viel höher. Die Präsidenten beider Länder planten das Handelsvolumen auf rund fünf Milliarden US-Dollar zu erhöhen, so der kasachische Außenminister.