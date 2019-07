Türkei fordert von Deutschland Auslieferung von Putsch-Drahtzieher Ilhami Polat

Die Türkei hat von Deutschland am Montag laut einem Medienbericht offiziell die Auslieferung des Putschistenführers Ilhami Polat gefordert.

Ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Anadolu, Ankara habe einen Auslieferungsantrag gestellt, um den früheren Oberst in der Türkei wegen Versuchs zum Sturz der Regierung vor Gericht zu stellen. Polat war nach dem gescheiterten Putsch nach Griechenland geflüchtet, später stellte er einen Asylantrag in Deutschland.

Der „Spiegel" hatte Anfang Februar 2018 berichtet, die deutschen Behörden hätten Polat und drei weiteren türkischen Militärs Asyl gewährt. Mit der Zuerkennung des Flüchtlingsstatus ist eine Auslieferung an die Türkei ausgeschlossen. Polat soll als Stabschef der Militärakademie in Ankara direkt am Versuch zum Sturz der demokratisch gewählten Regierung am 15. Juli 2016 beteiligt gewesen sein, der sich am Montag zum dritten Mal jährte.

Seine Frau Suzan Polat hatte 2017 der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ihr Ehemann aktiv am Putschversuch beteiligt war. Er habe auf Anordnung Fetullah Gülens gehandelt, der als Anführer der Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) in den USA lebt.