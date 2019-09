Nato-Chef Stoltenberg: Türkei „sehr wichtiger Verbündeter“ im Anti-Terror-Kampf

Bei einer Gedenkveranstaltung zu den Terroranschlägen vom 11. September hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Bemühung der Türkei im Anti-Terror-Kampf gelobt.

Nach der Zeremonie im Nato-Hauptquartier in Brüssel am Mittwoch sagte Stoltenberg, er habe am selben Tag mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu telefoniert. Die Türkei sei „eine der führenden" Nationen bei der Friedensmission in Afghanistan und ein „sehr wichtiger Verbündeter" im Kampf gegen den Terrorismus.

Die Türkei leiste zudem einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Terrororganisation Daesh im Irak und in Syrien. Ohne die Unterstützung Ankaras würde es „viel schwieriger" werden, Erfolge gegen Daesh zu erzielen.

Der Generalsekretär lobte auch die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und den USA in Nordsyrien.