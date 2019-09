Erdoğan reist zu UN-Generalversammlung

Vor seiner Abreise zur UN-Generalversammlung in New York hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Samstag der Presse mitgeteilt, dass er sich mit internationalen Fragen des Friedens und der Sicherheit befassen werde.

Die 74. Tagung der Generalversammlung findet zwischen dem 21. und 25. September in den USA statt. Der Präsident kündigte auch die Nominierung des Botschafters Volkan Bozkır für die 75. Präsidentschaft der UN-Generalversammlung an.

Erdoğan ging in der Pressekonferenz auf die Themen ein, die er am Rande Versammlung mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump erörtern werde. Seine Hauptanliegen seien die Situation in Syrien und die US-Unterstützung für terroristische Gruppen. Er werde dies mit Trump besprechen, sowie den Abzug der US-Truppen aus Syrien, der bisher nicht durchgeführt wurde. Die USA haben derzeit rund 1.000 Soldaten in Syrien, die hauptsächlich mit der SDF und dem PKK-Ableger YPG zusammenarbeiten, angeblich für ihren Kampf gegen die Terrororganisation Daesh.

„Unsere Vorbereitungen entlang der Grenze sind abgeschlossen", sagte Erdoğan. In New York wollen Trump und Erdoğan auch über die vereinbarte Sicherheitszone an der türkisch-syrischen Grenze sprechen.

Bezüglich den möglichen Kauf der amerikanischen Patriot-Raketenabwehrsysteme sagte der Präsident, dass sie „nicht vom Tisch" seien.

Wenn die Bedingungen der Türkei erfüllt würden, könne man in Betracht ziehen auch diese zu erwerben. Auch dieses Thema sei auf der Agenda der USA, so Erdoğan.