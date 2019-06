Iran nimmt Zug-Linie zwischen Teheran und Van in Betrieb

Am Montag hat der Iran die internationale Personenzug-Linie in die Türkei wieder in Betrieb genommen. Darüber berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Demnach startete die Jungfernfahrt am Montag um 9:30 Uhr in Teheran und endete nach einem Zwischenstopp in Täbris am Dienstagmorgen in der osttürkischen Provinz Van. Täbris ist die Hauptstadt der Provinz Ost-Aserbaidschan im Iran, die mehrheitlich von turkstämmigen Iranern bewohnt wird.

Am heutigen Abend wird der Zug um 21:00 Uhr (Ortszeit) seine Rückreise nach Teheran starten, wie der Generaldirektor der iranischen Eisenbahngesellschaft, Muhammed Recebi, ankündigte. Die Linie werde ab sofort einmal wöchentlich zwischen den beiden Städten verkehren.

Die Zugfahrten zwischen der Türkei und dem Iran waren 2015 nach Anschlägen der Terrororganisation PKK in der Region gestoppt worden. Die Gleise zwischen Van und Täbris wurden im vergangenen Jahr wieder instandgesetzt.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat.

Anfang des Monats erklärte der iranische Vize-Minister für Straßenbau und Stadtentwicklung, Saeed Rasouli, dass der Zugverkehr einen Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Tourismus zwischen den beiden Staaten darstelle.

Ähnlich sieht es die Türkei. Verkehrsminister Ahmet Arslan betonte die Bedeutung „für unser Land und für unsere Region". Iranische Touristen bekämen so die Möglichkeit, von Van aus weiter ins Landesinnere zu reisen.