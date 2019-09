Pilotenstreik: British Airways sagt fast alle Flüge ab

Bei British Airways (BA) führt der erste Pilotenstreik in der Geschichte des Unternehmens zum Ausfall praktisch aller Flüge.

Fast 100 Prozent der Verbindungen seien gestrichen worden, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Mit dem für 48 Stunden geplanten Ausstand will die Pilotengewerkschaft eine größere Beteiligung ihrer Mitglieder an den Gewinnen des Lufthansa-Rivalen durchsetzen. BA bezeichnete das eigene Angebot im laufenden Tarifstreit als fair und den Streik als ungerechtfertigt. Tausende Reisende mussten umplanen. Eine Sprecherin des britischen Premierministers Boris Johnson forderte beide Seiten dringend auf, den Konflikt zu beenden. Ein dritter Streiktag ist bereits für den 27. September vorgesehen.

"Es ist Zeit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ein ernsthaftes Angebot vorzulegen, das diesen Streit beenden kann", erklärte Gewerkschaftsvertreter Brian Strutton am Vorabend des Ausstands. Eine BA-Sprecherin sagte, die Fluggesellschaft sei weiter zu Gesprächen bereit. Am Donnerstag hatte BA die jüngste Gewerkschaftsforderung als überzogen zurückgewiesen. Gespräche über die Forderung hätten den Streik abwenden können, so die Arbeitnehmervertreter. Der Ausstand dürfte BA mehr kosten als die Investitionen, die zur Beilegung des Tarifstreits nötig gewesen wären, sagte Strutton. Während des Streiks muss BA die Passagiere für ausgefallene Flüge entschädigen oder ihnen Ersatzverbindungen anbieten.