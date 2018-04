Wegen Daesh-Mitgliedschaft: Sechs türkische Frauen im Irak zu Todesstrafe verurteilt

Ein irakisches Gericht hat sechs türkische Frauen wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Daesh zum Tode verurteilt. Ein siebte Frau sei zu lebenslanger Haft verurteilt worden, verlautete am Montag aus Justizkreisen in Bagdad. Die Frauen, die alle begleitet von kleinen Kindern vor Gericht erschienen waren, hatten sich der Peschmerga ergeben, nachdem die Daesh-Kämpfer im vergangenen Jahr aus Tal Afar vertrieben worden waren.

Nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen befinden sich hunderte ausländische Frauen und Kinder in irakischer Haft. Mehrere Frauen wurden bereits zum Tode verurteilt, darunter auch eine Deutsche.

Daesh hatte im Sommer 2014 weite Regionen in Syrien und im Irak unter ihre Kontrolle gebracht und dort der Bevölkerung gewaltsam unter ihre Kontrolle gebracht.

Zahlreiche Terroristen aus Europa hatten sich der Daesh angeschlossen, und viele Frauen waren ihren Männern gefolgt. Inzwischen ist die Terrororganisation militärisch im Irak und auch in Syrien nach Angaben der westlichen Regierungen weitgehend besiegt.