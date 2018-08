Israel leitet Ermittlungen wegen Mord zweier Palästinenser ein

Israels Armee hat Ermittlungen gegen Soldaten angekündigt, die bei Protesten an der Grenze zum Gazastreifen zwei Palästinenser erschossen haben. Dabei handelt es sich nach Angaben der Armee vom Dienstag um zwei Vorfälle, bei denen ein 18-Jähriger und ein 15-Jähriger getötet wurden. Es ist die erste Untersuchung dieser Art im Zusammenhang mit den seit März gewaltsamen Übergriffen der israelischen Armee auf friedlich protestierende Palästinenser am Grenzzaun zu Israel. Die Ermittlungen übernimmt die Militärpolizei.

Wie die Armee erklärte, geht es um den Fall des 18-jährigen Abdul Fatah Abdul Nabi, der am 30. März im Norden des Gazastreifens erschossen wurde, sowie um den am 13. Juli bei Gaza-Stadt getöteten 15-jährigen Othman Rami Halles. Warum der Militärstaatsanwalt die Ermittlungen zu diesen beiden Todesfällen angeordnet hat, wurde nicht erklärt. In einer Mitteilung der Armee war lediglich von einem "Verdacht" die Rede, dass die Schüsse in diesen Fällen "nicht mit den Standardabläufen übereinstimmten".

Es gab keinen unmittelbaren Kommentar von palästinensischen Beamten im besetzten Westjordanland oder im Gazastreifen, wo die Feierlichkeiten zum muslimischen Opferfest begonnen haben.

Seit Ende März dieses Jahres haben sich die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen nochmals verstärkt. An den äußeren Bereichen des Gazastreifens gibt es seitdem immer wieder Angriffe von israelischen Soldaten auf friedliche Massenproteste der Palästinenser. Mindestens 157 Palästinenser wurden bisher vorsätzlich getötet, darunter auch Sanitäter, Behinderte und Kinder. Mehrere Tausend wurden verletzt.

Die Proteste der Palästinenser drängt auf ein Ende der israelisch-ägyptischen Sperre von Gaza und auf das Recht auf Rückkehr auf die Gebiete, die die Palästinenser im 1948 gegründeten Krieg gegen Israel verloren haben. Mehr als die Hälfte der zwei Millionen Einwohner Gazas sind Kriegsflüchtlinge und ihre Nachkommen.