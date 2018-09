Nach drei Wochen Ruhe: Russische Kampfflugzeuge greifen erneut Idlib an

Russische Kampfflugzeuge haben am Dienstag nach einer 22-tägigen Pause ihre Angriffe auf die nordwestliche Provinz Idlib wieder aufgenommen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) und Oppositionskreise berichteten über die Luftangriffe. Diese erfolgten in der Nähe von Jisr al-Shughour an der westlichen Grenze der von der Opposition gehaltenen Gebiete.

Laut Angaben der Beobachtungsstelle hatten die russischen Luftangriffe auf und um Idlib am 15. August aufgehört. Die Regimekräfte hätten ihre Angriffe sowohl aus der Luft als auch vom Boden in der Provinz aufrechterhalten, so SOHR.

Assad hatte damit gedroht ganz Syrien zurückzuerobern und hat seit dem sich Russland 2015 dem Regime angeschlossen hatte, große Teile der von der Opposition kontrollierten Gebiete zurückgewonnen.

Das Assad-Regime bereitet sich derzeit auf eine umfassende Militäroperation vor und stationiert seine Truppen rund um die letzte Oppositionshochburg Idlib in der Nähe der türkischen Grenze.

Der Kreml erklärte am Dienstag, dass die Regimearmee sich darauf vorbereite, dass „Terrorismus-Problem" in Idlib zu lösen. Man gab jedoch keinen Zeitraum an.

Der russische Präsident Wladimir Putin behauptete auch, dass die Oppositionskräfte in Idlib den syrischen Friedensprozess behindern und die russischen Militärbasen im Land bedrohen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte am Montag erklärt, dass das Assad-Regime jedes Recht dazu habe, die „Terroristen" in Idlib zu beseitigen. Es sei nicht möglich die Situation dort unbegrenzt zu tolerieren.

Die Türkei arbeitet zusammen mit dem Iran und Russland an einer friedlichen Lösung für die Krise um Idlib und warnte davor, dass eine großangelegte Operation in der Provinz zu einer humanitären Katastrophe führen könnte.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird am Freitag zu einem trilateralen Treffen mit seinem iranischen und russischen Amtskollegen nach Teheran reisen.