Israelische Soldaten feuern auf Journalisten der Nachrichtenagentur Anadolu

Israelische Truppen haben am Freitag einen Fotojournalisten der Nachrichtenagentur Anadolu verletzt.

Laut Augenzeugen wurde der palästinensische Journalist Ali Jadallahal von einem ummantelten Gummi-Geschoss auf der Stirn getroffen, als er über die friedlichen Kundgebungen im Gazastreifen berichtete. Er soll anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden sein.

Jadallah war in Vergangenheit bereits mehrmals durch israelische Soldaten verletzt worden. Zuletzt bei den Gaza-Protesten am 22. März 2019, aber auch am 25. Mai 2018 als er von einem Tränengaskanister auf der Brust getroffen wurde.

Seit Beginn der Kundgebungen im Gazastreifen im März letzten Jahres wurden fast 270 Demonstranten von israelischen Truppen getötet, darunter auch Kinder, Sanitäter und Behinderte - Tausende wurden verletzt und verstümmelt.

Die Demonstranten fordern ein Ende der seit 12 Jahren andauernden Isolierung des Gazastreifen, die gegen das Völkerrecht verstößt. Durch die Maßnahme wurde die Wirtschaft der Küstenenklave fast vollständig zum erliegen gebracht. Die rund zwei Millionen Einwohnern leben in engsten Raum unter menschenunwürdigen Bedingungen und sind von Hilfe aus dem Ausland angewiesen.