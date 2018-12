US-Koalition: Keine Assad-Truppen in Manbidsch

Die US-geführte Koalition hat am Freitag bestritten, dass es Änderungen in der Militärpräsenz in der nordsyrischen Stadt Manbidsch gegeben hat. Der Bericht, dass Regimetruppen in die Stadt einmarschiert seien, entspreche nicht der Wahrheit.

Laut den YPG-Terroristen haben sich die Regimetruppen an der Front gegen die von der Türkei unterstützten Freien Syrischen Armee (FSA) positioniert, um die bevorstehende militärische Operation in Nordsyrien zu verhindern.

US-Truppen patrouillieren in der Stadt und haben Stützpunkte um die Stadt herum, um Auseinandersetzungen mit der FSA zu vermeiden. Die Stadt wird derzeit von der USA unterstützen Terroristengruppe YPG gehalten.

Die Türkei hatte eine militärische Operation angekündigt, um die Terroristen aus der Stadt zu vertreiben. Die Ankündigung löste zum Teil den überraschenden Beschluss des US-Präsidenten Donald Trump aus, die US-Truppen aus der Region abzuziehen.

Das Assad-Regime hatte am Freitag angekündigt, dass sie in Manbidsch eingedrungen seien und dort die Nationalflagge gehisst hätten.

„Wir fordern alle auf, die Integrität von Manbidsch und die Sicherheit ihrer Bürger zu respektieren", sagte die US-geführte Koalition.