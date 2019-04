AK-Partei strebt komplette Neuauszählung in Istanbul an

Die AK-Partei habe am Sonntag eine Neuauszählung aller Stimmen in 38 Wahlbezirken der Großstadt Istanbul beantragt, teilte Vize-Parteichef Ali Ihsan Yavuz mit. Für den übrigen Bezirk Büyükçekmece verlangte die AK-Partei eine Annullierung des Wahlergebnisses.

„Wir haben diesen Weg gewählt, um numerische Fehler zu beseitigen. Aber es ist noch nicht vorbei", so Yavuz gegenüber den Reportern.

Die Partei habe bereits im Istanbuler Bezirk Beyoğlu eine vollständige Nachzählung beantragt.

Auch in der Hauptstadt Ankara stellte die AK-Partei entsprechende Anträge. Dort scheiterte die Partei aber mit dem Versuch, eine komplette Neuauszählung zu erreichen. Die Wahlbehörde YSK lehnte einen entsprechenden Antrag am Sonntag für 13 der 25 Wahlbezirke in Ankara ab, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

In Istanbul hatten sowohl der AK-Partei-Kandidat, Ex-Ministerpräsident Binali Yıldırım, als auch Ekrem Imamoğlu von der oppositionellen CHP nach der Abstimmung am vor einer Woche den Sieg für sich beansprucht. Der Oppositionskandidat Imamoğlu führe auch in der laufenden Nachauszählung noch mit einem Vorsprung von rund 16.500 Stimmen, so Vize Yavuz.