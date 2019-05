Akar dementiert US-Frist zur Annullierung des S-400-Kaufs

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat am Montag Behauptungen zurückgewiesen, wonach die USA der Türkei eine Frist gesetzt hätten, um den Kauf der russischen S-400-Luftabwehrraketensysteme zu überdenken.

Im Gespräch mit dem türkischen TV-Sender Habertürk sagte Akar, dass der Türkei keine Frist auferlegt worden sei. Wie die Türkei bei möglichen US-Sanktionen reagieren würde, ließ der Minister zunächst offen.

Die Türkei habe bereits die volle Zahlung für die F-35-Kampfflugzeuge an Washington geleistet und alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllt – nun sei die USA am Zug.

Die Spannungen zwischen den USA und der Türkei haben in den letzten Monaten einen Höhepunkt erreicht. Grund dafür ist der Kauf der russischen S-400-Systeme, der von Washington kritisiert wird.

Laut Akar wurden bereits vier F-35-Kampfjets an die Türkei geliefert, auch die Aktivitäten beim F-34-Programm würden in der US-Basis weitergeführt. „Unserer vier Piloten setzten ihre Ausbildung fort. Hunderte Unteroffiziere haben eine Schulung erhalten und sind zurückgekehrt", so Akar. 37 weitere Mitarbeiter hätten ihren Lehrgang erst kürzlich absolviert.

Die USA hatten Anfang April die Auslieferung von Material für F-35-Kampfjets vorerst gestoppt und weitere Sanktionen angedroht.

Nach erfolglosen Bemühungen, das amerikanische Patriot-Luftabwehrsystem zu erwerben, entschied sich Ankara 2017 für den Kauf des russischen S-400-Systems.

Washington drängt Ankara seither, auf den Kauf der S-400 zu verzichten. Der Türkei wurden daher auch kürzlich die alternativen Patriot-Raketen angeboten, die dem Land zunächst verwehrt geblieben waren. Die USA und andere Nato-Länder sind besorgt, dass Russland über das S-400-System Informationen zu Waffentechniken der Nato erlangt.

Die Türkei hingegen hält diese Behauptungen für überzogen. Ankara hatte zuletzt erklärt, weiterhin an den Patriot-Raketen interessiert zu sein.