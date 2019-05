Nahles will kommende Woche über SPD-Fraktionsvorsitz abstimmen lassen

SPD-Parteichefin Andrea Nahles hat für die nächste Woche eine vorgezogene Abstimmung über den Fraktionsvorsitz angekündigt.

Sie werde den Gremien der Fraktion vorschlagen, dass "wir die Fraktionsvorsitz-Wahlen, die eigentlich für Ende September geplant waren, jetzt vorziehen, und dass wir sie nächste Woche durchführen", sagte sie am Montag im ZDF. Wer glaube, dass er einen anderen Weg gehen wolle, solle dann kandidieren. Sie wolle nicht die nächsten Monate Personaldebatten führen müssen. Nahles sagte zudem, ihr Ziel sei es, sowohl Partei- als auch Fraktionschefin zu bleiben.

Als Begründung für ihre Entscheidung nannte Nahles in der ARD, dass sie nach der Vorstandssitzung am Montag mit einem Brief von Ruhrgebiet-SPD-Abgeordneten konfrontiert worden sei, in dem wieder die Personalfrage gestellt worden sei. Dabei habe man sich im Parteivorstand geeinigt, dass es keine Personaldebatte geben sollte. "Ich halte es für besser, wenn man Klarheit schafft", sagte sie. Deshalb habe sie die Abstimmung kommende Woche angeboten.

Die reguläre Wahl hätte im September angestanden. Die SPD hatte nach den Verlusten bei der Europawahl und in Bremen eine Klausur für den kommenden Montag angekündigt.