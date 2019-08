Erdoğan wünscht Staats- und Regierungschefs gesegnetes Opferfest

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Sonntag verschiedene Staats- und Regierungschef anlässlich des islamischen Opferfestes (oder Eid al-Adha im Arabischen) angerufen und ihnen in gesegnetes Fest gewünscht.

Laut Angaben der Direktion für Kommunikation sprach der Präsident mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, dem saudi-arabischen König Salman bin Abdulaziz al Saud und dem Emir von Kuwait, Scheich Sabah Al Ahmed Al Sabah.

Er wünschte auch dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani, dem pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan, den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und dem usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev ein gesegnetes Fest.

Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit hat am Sonntag das Opferfest begonnen. Das viertägige Fest während der Wallfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien (Hadsch) erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen.

Das Opferfest ist eines der wichtigsten Feste im Islam. Sein Beginn richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und kann in verschiedenen Ländern variieren.

Am ersten Tag des Fests versammeln sich die Gläubigen in den Moscheen zu einem besonderen Gebet. Beliebtes Opfertier für die rituelle Schlachtung (Schächten) ist das Schaf. Ein Teil des Fleisches wird dabei an Bedürftige verteilt.