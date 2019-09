Türkei und USA starten gemeinsame Patrouillen im Nordosten Syriens

Die Türkei und die USA haben mit gemeinsamen Patrouillen zur Errichtung der Sicherheitszone im Nordosten Syriens begonnen.

Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, passierten am Sonntag sechs gepanzerte Fahrzeuge aus der Türkei die Grenze zu Syrien, um sich mit den US-Truppen zusammenzuschließen.

Die Türkei und die USA hatten sich am 7. August auf die Errichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien geeinigt. Die Vereinbarung sieht die Schaffung einer bis zu 32 Kilometer breiten Zone entlang der türkischen Grenze in Nordsyrien vor, um türkischen Sicherheitsbedenken Rechnung zu tragen. Am 12. August traf ein sechsköpfiges US-Team im Südosten der Türkei ein, um ein gemeinsames Einsatzzentrum einzurichten.

Die Region östlich des Flusses Euphrat wird von dem syrischen PKK-Ableger den sogenannten „Volksverteidigungseinheiten" (YPG) kontrolliert. Das Abkommen sieht auch vor, dass das Gebiet von den YPG/PKK-Terroristen geräumt wird.