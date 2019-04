Trotz der sich eintrübenden Wachstumsaussichten hat die Ratingagentur S&P das Spitzenrating für Deutschland bestätigt.

Der Ausblick für die Bestnote AAA sei stabil, teilte S&P am Freitagabend mit.

Zwar schwäche sich die Konjunktur in Deutschland wegen der Flaute in der Weltwirtschaft ab, was sich auch auf die Industrie durchschlage. Doch das sei nur vorübergehend.