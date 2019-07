Innenministerium: 10 PKK-Terroristen neutralisiert

In den letzten zwei Tagen haben die türkischen Streitkräfte bei landesweiten Operationen insgesamt zehn PKK-Terroristen außer Gefecht gesetzt. Die Einsätze am Boden werden aus der Luft unterstützt.

Wie das Innenministerium in einer Erklärung am Montag mitteilte, wurden bei laufenden Anti-Terror-Operationen im Südosten der Türkei zwei Terroristen in der Provinz Siirt neutralisiert. Sechs weitere wurden demnach in der Provinz Şırnak und zwei in Ağrı getötet. Einer davon sei als Uğur Arslan identifiziert worden. Auf ihn war ein Kopfgeld von 600.000 Lira (ca. 96.000 Euro) ausgesetzt. Er stand auf der staatlichen Fahndungsliste in der orangenen Kategorie.

Bei den Einsätzen seien außerdem Waffenlager der Terrororganisation zerstört worden, so das Innenministerium. Die Gendarmerie hätte zahlreiche Waffen, einen Sprengsatz, zwei schusssichere Westen sowie Munition sichergestellt.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.