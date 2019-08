Türkische Jets neutralisieren 5 PKK-Terroristen im Nordirak

Bei einem Anti-Terror-Einsatz im Nordirak haben türkische Kampfjets mehrere PKK-Terroristen neutralisiert.

Laut den Angaben vom Verteidigungsministerium wurden bei den Lufteinsätzen im Rahmen der laufenden Operation Kralle insgesamt fünf PKK-Kämpfer außer Gefecht gesetzt. Die Luftschläge erfolgten demnach in der Kandil-Region.

Auch Waffenlager und Unterschlüpfe der Terroristen wurden zerstört, heißt es weiter in der Erklärung vom Montag.

Die Operation Kralle ist am 27. Mai gestartet worden und zielt darauf ab, die Aktivitäten der PKK-Terroristen in der Region um Hakurk zu unterbinden. Bei den Einsätzen wurden bisher Dutzende Terroristen außer Gefecht gesetzt.

Hakurk gehört zu den Hauptstützpunkten der PKK im Irak. Dort formieren sich einzelne Gruppen, die dann versuchen, in die Türkei einzudringen oder Grenzposten anzugreifen. Das Gebiet befindet sich 30 bis 40 Kilometer südlich der türkischen Provinz Hakkari nahe dem PKK-Hauptquartier in den Kandil-Bergen. Die Region gilt zudem als Bindeglied zu den PKK-Ablegern in Syrien, die im Norden des Landes einige Gebiete besetzen.

Hakurk ist bereits mehrmals Ziel von türkischen Luftoperationen gewesen. Der letzte große Militäreinsatz mit Bodentruppen wurde im Oktober 1992 durchgeführt.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.