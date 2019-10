Erdoğan: Einsatz in Nordsyrien „schon heute oder morgen"

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat einen baldigen Militäreinsatz in Nordsyrien angekündigt.

Der Einsatz der Luftwaffe und von Bodentruppen im Gebiet östlich des Euphrats könne schon „heute oder morgen" beginnen, sagte Erdoğan bei einer Veranstaltung der AK-Partei in Ankara.

Bis zu zwei Millionen syrischer Flüchtlinge sollen dort angesiedelt werden. Man habe ausreichend Geduld bewiesen, sagte Erdoğan. „Wir haben unsere Vorbereitungen getroffen, wir haben unsere Einsatzpläne abgeschlossen, wir haben die nötigen Befehle gegeben." Der Einsatz könne „schon heute oder morgen" beginnen.

Die Türkei und die USA hatten sich am 7. August auf die Errichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien geeinigt. Dafür wurde in der Türkei bereits ein gemeinsames Einsatzzentrum aufgebaut. Die Pufferzone soll vom Euphrat bis zur irakischen Grenze reichen und eine Rückkehr der in der Türkei lebenden Syrer ermöglichen, die von den Angriffen des syrischen Regimes geflohen sind.

Die Region wird derzeit von den sogenannten „Volksverteidigungseinheiten" (YPG) kontrolliert, die einen Ableger der Terrororganisation PKK darstellen. Die Türkei sieht den Abzug der YPG als Grundbedingung für die Sicherheitszone. Die USA betrachten die Terrormiliz dagegen als Verbündeten im Kampf gegen Daesh und unterstützen sie trotz der Proteste ihres Nato-Partners Türkei mit Waffen und Spezialkräften.