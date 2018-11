Mindestens 11 Tote bei Überschwemmungen in Jordanien

Bei schweren Überschwemmungen infolge von Unwettern sind in Jordanien am Freitag mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden vermisst, wie die Regierung und der Zivilschutz mitteilten. Zudem mussten mehr als 3700 Touristen aus der weltberühmten Ruinenstätte Petra in Sicherheit gebracht werden.

Betroffen von den Unwettern war der Süden des Landes, insbesondere die Region Daaba südlich der Hauptstadt Amman.

Unter den Toten waren mindestens zwei Kinder. Erst vor etwa zwei Wochen waren bei schweren Unwettern in der Region am Toten Meer 21 Menschen getötet worden - darunter zahlreiche Schüler.

Die Wassermassen rissen einen Schulbus sowie mehrere Spaziergänger mit sich.