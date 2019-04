Syrische Regimemedien melden israelischen Luftangriff

Israel hat nach Angaben der syrischen Regimemedien einen Luftangriff im Zentrum Syriens geflogen und dabei drei Kämpfer verletzt.

Der Angriff am frühen Samstagmorgen habe auf einen syrischen Militärstützpunkt in der Stadt Misjaf in der Provinz Hama nördlich von Damaskus abgezielt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Armeekreise.

Die syrische Luftabwehr habe "einige der israelischen Geschosse abgefangen". Drei Kämpfer seien bei dem Angriff verletzt worden, überdies seien Gebäude zerstört worden.

Israel hat bereits hunderte von Luftangriffen in Syrien geflogen. Die meisten richteten sich nach israelischen Angaben gegen mutmaßliche iranische Ziele sowie Ziele der libanesischen Hisbollah-Miliz. Der Iran wird von Israel feindlich betrachtet. Israel will mit Gewalt einen wachsenden Einfluss des Iran im Nachbarland Syrien verhindern.