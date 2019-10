Nordirak: Meistgesuchte PKK/KJK-Terroristin bei Luftschlägen getroffen

Laut aktuell bekanntgewordenen Informationen haben die türkischen Streitkräfte Mitte September eine der meist gesuchten PKK-Terroristinnen im Nordirak neutralisiert.

Wie verschiedene Quellen aus Sicherheitskreisen am Montag bekanntgaben, handelt es sich dabei um Ayfer Kordu, die sich auf der roten Fahndungsliste der Türkei befand. Sie sei am 13. September bei einer gemeinsamen Operation der Luftwaffe und des türkischen Nachrichtendienstes (MIT) in der Kandil-Region neutralisiert worden.

Kordu, auch bekannt unter dem Codenamen „Bese Erzincan", war die führende Entscheidungsträgerin der PKK-Frauengruppe KJK. Berichten zufolge hatte sie sich bereits in den 1980er Jahren der Terroristengruppe angeschlossen.

Laut Geheimdienstinformationen war sie von dem PKK-Chef Abdullah Öcalan persönlich ausgebildet worden. Sie war für die Verwaltung, die Ausbildung und Operationsplanungen der Gruppe verantwortlich.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein.