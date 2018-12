Erdoğan betont Glaubensfreiheit und Toleranz in Chanukka-Botschaft

In einer am Montag veröffentlichten Botschaft hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan der jüdischen Gemeinde ein frohes Chanukka-Fest gewünscht. Er betonte darin die Bedeutung der Glaubensfreiheit und Toleranz in der Türkei.

Die Türkei lege großen Wert darauf, dass alle Bürger ihren Glauben und ihre Traditionen ungeachtet ihrer Ethnie, Religion oder Sprache frei ausüben könnten.

„Als Vertreter einer Zivilisation, die Unterschiede als Reichtum konzipiert, gratuliere ich allen Juden, allen voran unseren jüdischen Bürgern, zum Chanukka-Fest", so Erdoğan in seiner Mitteilung. Das von Nächstenliebe und Respekt geprägte Zusammenleben werde auch in Zukunft vorherrschen.

In der heutigen Türkei leben noch etwa 18.000 Juden, die meisten davon in Istanbul. Ihre Zahl nahm durch vergangene Pogrome in der frührepublikanischen Zeit sowie nach der Ausrufung des Staates Israel ab.

Chanukka, auch Hanukkah oder Lichterfest genannt, ist ein acht Tage langes jüdisches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach dem Sieg über das Seleukidische Königreich etwa 165 v. Chr. Dieses Jahr fällt das Fest zwischen den 2. und 10. Dezember.