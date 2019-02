Türkei: Polizei geht mit Großrazzia gegen illegale Onlinewetten vor

Die Türkei ist mit einer Großrazzia gegen illegale Onlinewetten vorgegangen.

Die Staatsanwaltschaft stellte am Freitag Haftbefehle gegen 394 Verdächtige aus, darunter 207 in Istanbul, wie die Polizei mitteilte. Demnach ging die Polizeieinheit für Cyberkriminalität landesweit in 40 Provinzen gegen die Betreiber der Wett-Websites vor, wobei sie umgerechnet 5,4 Millionen Euro in türkischen Lira und ausländischen Währungen beschlagnahmte.

Laut Polizei wurden auf den illegalen Wettseiten knapp drei Milliarden Lira (500 Millionen Euro) umgesetzt. Das Geld wurde demnach über die Bankkonten von 72 Firmen und 394 Personen geschleust.