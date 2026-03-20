Eid al-Fitr unites communities in prayer, celebration amid unrest

by Daily Sabah with Agencies Mar 20, 2026 12:35 pm +03 +03:00

Muslim worshippers gather around the Kaaba at the Grand Mosque, Mecca, Saudi Arabia, March 20, 2026.

AFP

Muslims gather to perform Eid al-Fitr prayer at the Grand Mosque, Brazzaville, Congo, March 20, 2026.

AFP

Aerial view of huge crowds gathering for Eid al-Fitr prayers at Iskender Bey Square, Tirana, Albania, March 20, 2026.

AA

Women worshippers gather for Eid al-Fitr morning prayers at a stadium, Port Sudan, Sudan, March 20, 2026.

AFP

Muslims gather to perform Eid al-Fitr prayer at a mosque, Moscow, Russia, March 20, 2026.

AA

Palestinian girls take selfies after Eid al-Fitr prayers at Al-Saraya Square, Gaza City, Palestine, March 20, 2026.

AFP

Aerial view of Albanian worshippers attending Eid morning prayers near the Grand Mosqu, Durres, Albania, March 20, 2026.

AFP

Women celebrate Eid after prayers at the Central Mosque of the Muslim Community, Lagos, Nigeria, March 20, 2026.

AA

Huge crowds of Muslim worshippers gather for Eid al-Fitr morning prayers at Martyrs' Square, Tripoli, Libya, March 20, 2026.

AFP

Muslims make dua after Eid al-Fitr prayers at the Mevlana Mosque, Rotterdam, Netherlands, March 20, 2026.

AA

Muslims head to Tokyo Mosque for Eid al-Fitr prayers, Tokyo, Japan, March 20, 2026.

AA

Man sells colorful balloons to children during Eid al-Fitr prayers, Depok, Indonesia, March 20, 2026.

AA

Muslims greet each other during Eid al-Fitr celebrations, Cartagena, Spain, March 20, 2026.

AA

Groups of Muslim worshippers head to Small Heath Park for Eid prayers, Birmingham, U.K., March 20, 2026.

REUTERS

Men hug after Eid al-Fitr prayers at the Blue Mosque, Amsterdam, Netherlands, March 20, 2026.

EPA

