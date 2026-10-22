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© Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık 2026
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TÜRKİYE
Istanbul
Education
Investigations
Minorities
Expat Corner
Diaspora
World
Mid-East
Europe
Americas
Asia Pacific
Africa
Syrian Crisis
Islamophobia
Business
Automotive
Economy
Energy
Finance
Tourism
Tech
Defense
Transportation
News Analysis
Lifestyle
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News Analysis
Erdoğan welcomes Carney as Türkiye, Canada boost co-op
by Daily Sabah with Agencies
ISTANBUL
Oct 22, 2026 - 2:15 pm GMT+3
President Recep Tayyip Erdoğan shakes hands with Canadian Prime Minister Mark Carney at the Presidential Complex, Ankara, Türkiye, Oct. 22, 2026. (AA Photo)
by Daily Sabah with Agencies
Oct 22, 2026 2:15 pm
Canadian Prime Minister Mark Carney was received by President Erdoğan on Thursday in Ankara for his inaugural visit to Türkiye, with landmark deals set to be signed between the two countries
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